Компанія має амбіційні плани, і очікує, що до жовтня цього року всі її співробітники будуть вакциновані проти COVID-19.

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1 000 доларів за вакцинацію від COVID-19

Для стимулювання співробітників на отримання вакцини від коронавірусу Vanguard Group пропонує 1 000 доларів США своїм співробітникам.

The Vanguard Group — величезна приватна незалежна інвестиційна компанія, що об'єднує близько 370 фондів (180 американських і 190 зарубіжних). The Vanguard Group займає 2-е місце (після компанії BlackRock) серед 500 найбільших інвестиційних компаній світу станом на 2015 рік.

При цьому у компанії запевнюють, що виплати будуть поширені на всіх співробітників, які зможуть документально підтвердити щеплення від COVID-19, навіть якщо вони отримали вакцину до того моменту, як компанія оголосила про фінансову винагороду. Представники Vanguard Group офіційно підтвердили факт фінансового стимулювання працівників компанії.

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Ми дійсно пропонуємо фінансове заохочення для співробітників, які надали підтвердження вакцинації проти COVID-19. Оскільки вони знайшли час, щоб захистити себе, один одного і наші підрозділи шляхом вакцинації,

– повідомили у компанії.

Чим зумовлено таке рішення Vanguard Group

Програма фінансового стимулювання стала наслідком рішенням Vanguard Group перейти до гібридної моделі роботи на початку цього року. Зараз компанія дозволяє більшості співробітників працювати віддалено щопонеділка і щоп'ятниці.

За даними Bloomberg Vaccine Tracker, у штаті Пенсильванія, де розташовані офіси компанії Vanguard Group, близько 53% осіб вже повністю вакциновані проти COVID-19.

У міру того як американські роботодавці розробляють плани щодо повернення працівників у офіси, у тому чи іншому форматі, одразу ж виникає питання необхідності вакцинації осіб, які перебувають спільно в колективах. Особлива увага праці в офісному режимі невакцинованих співробітників компанії приділяється у тих регіонах США, де активно поширюється штам Дельта коронавірусу.

BlackRock та Vanguard Group найбільші у світі інвестиційні компанії / Фото Financial Times

Тим більше, що останні заяви медиків турбують працедавців все більше. Адже їх попереджають, штам Дельта не лише настільки ж заразний, як вітряна віспа, а й легко передається від вакцинованих людей до вакцинованих.

Конкурент Vanguard Group – компанія BlackRock – нещодавно також скорегувала плани повернення до офісної роботи, заборонивши невакцинованим співробітникам з початку липня місяця з'являтись в офісі. Працівники цієї нью-йоркської компанії повинні були повідомити про наявність щеплення до кінця червня.