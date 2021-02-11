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Новини
Чи може смартфон впливати на продуктивність роботи: новий експеримент вчених
27 червня
Tesla відкликає майже 300 тисяч автомобілів у Китаї: відома причина
26 червня
7 стартапів з України, які знає весь світ: перелік, засновники та інвестори вас здивують
25 червня
Електронний документообіг: 4 міфи, які гальмують бізнес
- Спецпроєкт
Цілодобова доставка Glovo вже у п'яти містах України: що і де можна замовити вночі
Audi прискорює перехід на виробництво електромобілів
Panasonic продала свою частку в Tesla, якою володіла з 2010 року
24 червня
В Україні 78% молоді не хочуть працювати за спеціальністю: цікаве опитування
19 книжок, що допоможуть створити бізнес на мільярд доларів
Власник Reserved, House, Cropp, Mohito та Sinsay досі їздить на роботу велосипедом
23 червня
Пандемія не завадила: у світі стало на 5 мільйонів більше доларових мільйонерів
Revolut заговорила про інвестиції: оцінка компанії може вирости майже в 4 рази
Електромобілі захоплять планету на п'ять років швидше, ніж очікувалось
Більше новин
28 чер
07:40
Чи може смартфон впливати на продуктивність роботи: новий експеримент вчених
Вчені проводять чимало досліджень, щоб вивчити дію смартфонів на здоров’я та самопочуття людини. Цього разу вони вирішили з’ясувати, як мобільний пристрій, а точніше його відсутність на робочому місці, може вплинути на продуктивність праці.
27 чер
22:39
Tesla відкликає майже 300 тисяч автомобілів у Китаї: відома причина
26 чер
10:46
7 стартапів з України, які знає весь світ: перелік, засновники та інвестори вас здивують
eSIM: без "сімки", але на зв'язку
Електронний документообіг: 4 міфи, які гальмують бізнес
Цілодобова доставка Glovo вже у п'яти містах України: що і де можна замовити вночі
Audi прискорює перехід на виробництво електромобілів
Panasonic продала свою частку в Tesla, якою володіла з 2010 року
Дім, робота, відпочинок: життя без обмежень
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Чи може смартфон впливати на продуктивність роботи: новий експеримент вчених
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