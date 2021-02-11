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Вчені проводять чимало досліджень, щоб вивчити дію смартфонів на здоров’я та самопочуття людини. Цього разу вони вирішили з’ясувати, як мобільний пристрій, а точніше його відсутність на робочому місці, може вплинути на продуктивність праці.